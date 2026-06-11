TS – Leao e il possibile addio al Milan… con il rossonero addosso | tifosi inferociti sui social

Rafael Leao sembra ormai prossimo a lasciare il Milan, secondo fonti di stampa. La notizia ha suscitato reazioni forti tra i tifosi sui social, che esprimono insoddisfazione. La possibile partenza del giocatore si lega a voci di mercato e alle trattative in corso, senza conferme ufficiali. La decisione non è ancora definitiva, ma le indiscrezioni indicano che il trasferimento potrebbe avvicinarsi. Nessun dettaglio riguardo a tempi o modalità della possibile cessione è stato comunicato ufficialmente.

2026-06-10 18:27:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: Rafael Leao e un addio al Milan che sembra ormai (almeno lato giocatore) sempre più inevitabile. L’attaccante portoghese aveva già espresso il desiderio di andare via da Milano e provare l’esperienza in un altro campionato in due interviste. Una possibilità, quello salutare i rossoneri per andare a giocare altrove, che ha rimarcato nuovamente, in un’altra intervista pubblicata nelle scorse ore. Leao, l’addio al Milan. col rossonero addosso. Ai microfoni dell’emittente portighese RTP Leao ha dichiarato: “ Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Rafa Leao Possibile Addio al Milan e Interesse del Galatasaray

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