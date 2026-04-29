Luca Koleosho, attaccante esterno del Paris FC e della nazionale Under 21, ha parlato apertamente del suo affetto per il Milan, dichiarando di aver sempre tifato per questa squadra. Ha anche menzionato Leao come un punto di riferimento e ha espresso il desiderio di poter seguire le sue orme, considerando questa possibilità un obiettivo personale. La sua intervista offre uno sguardo diretto sulle sue passioni e aspirazioni sportive.

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© Calcionews24.com - Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan. Leao un punto di riferimento, sarebbe bellissimo essere il suo erede»

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