Con l’aumento delle temperature e l’afa, i nutrizionisti consigliano di preferire spuntini leggeri e freschi. Tra le scelte suggerite ci sono edamame, fiocchi di latte, frutta fresca, yogurt e verdure crude. Questi alimenti forniscono proteine, fibre e vitamine, aiutando a mantenere idratato e energico il corpo durante l’estate. Si consiglia di consumarli in porzioni moderate e di evitare cibi troppo pesanti o ricchi di zuccheri raffinati.

Con le temperature che salgono e l'afa di questi giorni, il nostro organismo cambia ritmo. E quando il richiamo dello stomaco inizia a farsi sentire, il riflesso è di allungare la mano verso la dispensa (o peggio, il distributore automatico in ufficio) alla ricerca di un pacchetto di cracker, di una barretta energetica o di un gelato confezionato. Soluzioni immediate, ma spesso cariche di sale, zuccheri raffinati, grassi saturi e additivi chimici. La verità è che non serve passare ore ai fornelli per mettere in tavola (o in borsa frigo) qualcosa di leggero, saziante e incredibilmente sfizioso. In altre parole, snack non deve per forza far rima con "sgarro" o con "cibo spazzatura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Snack salutari: dagli edamame ai fiocchi di latte, 5 spuntini estivi raccomandati dai nutrizionisti

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