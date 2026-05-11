Dagli spettacoli ai laboratori dai concerti alle danze fino ai tornei | arriva ' VoltaGaibana'

Dal 16 al 21 giugno a Gaibana di Ferrara si svolgerà la festa denominata 'VoltaGaibana'. L'evento prevede spettacoli, laboratori, concerti, danze e tornei, organizzati dall'associazione Carpa Aps con il supporto dei residenti e del Comune. La manifestazione si svolgerà in diversi giorni, coinvolgendo varie attività per intrattenere il pubblico locale e non solo.

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