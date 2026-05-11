Dagli spettacoli ai laboratori dai concerti alle danze fino ai tornei | arriva ' VoltaGaibana'
Dal 16 al 21 giugno a Gaibana di Ferrara si svolgerà la festa denominata 'VoltaGaibana'. L'evento prevede spettacoli, laboratori, concerti, danze e tornei, organizzati dall'associazione Carpa Aps con il supporto dei residenti e del Comune. La manifestazione si svolgerà in diversi giorni, coinvolgendo varie attività per intrattenere il pubblico locale e non solo.
Nei giorni 16 e 17 e 19, 20 e 21 giugno, a Gaibana di Ferrara si terrà la festa ‘VoltaGaibana'. Giorni di spettacoli, concerti ed eventi conviviali promossi dall'associazione Carpa Aps, con il contributo dei residenti e del Comune di Ferrara. Insomma una festa di paese articolata in due weekend.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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