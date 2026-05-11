Sempre più persone cercano snack dolci che siano anche salutari, preferendo opzioni che combinino gusto e benessere. Tra yogurt greco e biscotti proteici, basta selezionare gli ingredienti corretti per ottenere uno spuntino equilibrato. I nutrizionisti hanno individuato cinque consigli principali per scegliere snack dolci compatibili con uno stile di vita più sano. La lista include alimenti ricchi di proteine, con basso contenuto di zuccheri aggiunti e ingredienti naturali.

Capita spesso di ritrovarsi a cercare qualcosa di dolce da sgranocchiare. Non tanto per fame, quanto per soddisfare una voglia. Proprio questi sgarri possono complicare il mantenimento del giusto peso e rovinare una dieta equilibrata. Gli spuntini sono una parte fondamentale di un'alimentazione equilibrata perché permettono di arrivare ai pasti senza avere troppa sensazione di fame e possono dare una carica di energia in mezzo alla mattinata o al pomeriggio. Ma è importante scegliere quelli giusti, magari preparando in casa degli snack dolci ma che siano anche salutare. Per farlo è importante usare degli ingredienti giusti, capaci di soddisfare quella voglia di dolcezza ma che siano anche sani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Snack dolci ma anche salutari? Ecco i magnifici 5 consigliati dai nutrizionisti

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