Le autorità sottolineano l'importanza di investimenti nelle filiere di eccellenza, evidenziando come le risorse disponibili rappresentino un’opportunità che spesso non viene sfruttata appieno. La sfida consiste nel trasformare queste risorse in strumenti concreti di crescita, competitività e sviluppo industriale. Nessuna decisione specifica o intervento è stato annunciato, ma si ribadisce la necessità di individuare modalità efficaci per utilizzare i fondi a favore del settore.

Avere disponibilità di risorse resta un’occasione persa, se poi non si trova il modo di "trasformarle in uno strumento di crescita, competitività e sviluppo industriale". Così la presidente di Confindustria Reggio, Roberta Anceschi, sulla decisione dell’Unione Europea di consentire all’Italia maggiori margini di investimento "per circa 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni". "Per un territorio come Reggio Emilia, tra i più manifatturieri d’Europa, la priorità è chiara: ridurre il costo dell’energia che grava sulle imprese e rafforzare la competitività del sistema produttivo – chiarisce Anceschi –. Negli ultimi anni le aziende hanno affrontato tensioni geopolitiche, rallentamento della domanda internazionale, aumento dei costi finanziari ed energetici, continuando tuttavia a investire, innovare ed esportare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Slancio sugli investimenti: "Qui filiere d’eccellenza. Cogliamo l’opportunità"

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