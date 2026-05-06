Un rappresentante di Forza Italia ha sottolineato l'importanza di rafforzare la competitività del settore agricolo europeo lungo tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione, con l’obiettivo di sostenere la presenza del Made in Europe sui mercati internazionali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Bruxelles, dove si discute di politiche e strategie per migliorare le performance del comparto agricolo nel contesto europeo.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - Rafforzare la competitività dell'agricoltura europea lungo tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione, per consolidare la presenza del Made in Europe sui mercati globali. È quanto afferma l'eurodeputato di Forza Italia (Ppe) Marco Falcone, intervenendo al dibattito “L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti. “Dobbiamo rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo”, sottolinea Falcone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Falcone (FI), “rafforzare competitività in agricoltura per filiere d'eccellenza”

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