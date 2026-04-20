Le nostre imprese artigiane alimentano filiere di eccellenza

Le imprese attive nei settori alimentare, abbigliamento, arredo e automazione e meccanica sono riconosciute come parte fondamentale della tradizione artigiana. Queste aziende contribuiscono a mantenere vive le filiere produttive e rappresentano un elemento distintivo del panorama industriale locale. La loro presenza si manifesta attraverso produzioni caratterizzate da competenza e cura nei dettagli, elementi che le rendono riconoscibili nel mercato.

Le imprese dei settori alimentare, abbigliamento, arredo e automazione e meccanica, che si potrebbero riassumere nelle cosiddette ’4 A’, rappresentano una delle espressioni più iconiche della vocazione artigiana. L’ufficio studi Lapam Confartigianato ha analizzato l’impatto di questi settori sull’economia territoriale. Dall’indagine emerge che oltre la metà delle imprese sono artigiane, con una costellazione di quasi 4mila realtà produttive che danno lavoro a oltre 12mila addetti in provincia di Modena. Questi dati, che posizionano la provincia al primo posto per numero di lavoratori artigiani delle ’4 A’ in regione, evidenziano che l’area...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le nostre imprese artigiane alimentano filiere di eccellenza" Notizie correlate Imprese artigiane di Piacenza, calo marcato per le ditte individuali: meno 565 in un annoFlessione del 9,1% rispetto all’anno precedente, calo inferiore per le società di persone del settore attive sul territorio locale, passate da 1036 a... QN Distretti, idee a confronto. Dal packaging all’arte orafa. Al via il viaggio nei territori tra le filiere d’eccellenzaPrende il via “QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani”, il nuovo ciclo di incontri itineranti promosso da QN Quotidiano... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confartigianato Alto Milanese e normativa sulle PMI: Una legge difende le nostre imprese; Bologna - Le imprese artigiane al fianco della StraBologna; Made in Treviso, sistema da oltre 9mila imprese: il 52,3% sono artigiane; Made in Italy, a Padova oltre la metà delle imprese è artigiana. Medio Oriente, le imprese artigiane in ginocchio: Una su quattro pensa a sospendere parzialmente l'attivitàIl presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici: Servono interventi immediati anche a discapito dei vincoli comunitari ... cuneodice.it Confartigianato Alto Milanese e normativa sulle PMI: Una legge difende le nostre impreseLa normativa sulle PMI introduce sanzioni per l’uso improprio di artigianato e artigianale. Per Confartigianato Alto Milanese è una tutela importante per gli imprenditori ... legnanonews.com Una svolta per il Made in Italy. Con l’approvazione definitiva alla Camera, l’Italia si dota finalmente di una legge organica e concreta per la tutela dei prodotti agroalimentari: una tutela reale della qualità, dell’identità e del lavoro delle nostre imprese. Più strum - facebook.com facebook Vogliamo poter governare per il bene dei nostri cittadini, delle nostre imprese, per il futuro del nostro Paese! Ha ragione @matteosalvinimi: l'UE non può chiederci sacrifici infiniti mentre i costi dell’energia esplodono, non possiamo accettare che i nostri cittadin x.com