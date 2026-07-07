Sky Sport 2026-2027 | 15mila Ore Live Calcio F1 MotoGP e Tennis
La stagione 2026-2027 di Sky Sport prevede oltre 15mila ore di diretta e 3mila eventi, tra calcio, Formula 1, MotoGP e tennis. Il calcio torna il 22 agosto con le partite di Serie A in diretta, mentre le Coppe Europee cominciano il 12 agosto con la Supercoppa UEFA tra PSG e Aston Villa. La programmazione si sviluppa senza pause, offrendo copertura continua degli eventi sportivi principali.
Sky Sport presenta la stagione 2026-2027 con oltre 15mila ore di diretta e 3mila eventi in una stagione che promette spettacolo senza sosta. Il grande calcio torna il 22 agosto con la Serie A Enilive, mentre le Coppe Europee prendono il via dal 12 agosto con la UEFA Super Cup tra PSG e Aston Villa. La nuova stagione di Sky Sport offrirà una copertura completa dei principali appuntamenti calcistici internazionali: la Champions League. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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Sky Sport 2026-2027: 15mila Ore Live, Calcio, F1, MotoGP e Tennis
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