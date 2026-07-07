Sky Sport 2026-2027 | 15mila Ore Live Calcio F1 MotoGP e Tennis

Notizia in breve

La stagione 2026-2027 di Sky Sport prevede oltre 15mila ore di diretta e 3mila eventi, tra calcio, Formula 1, MotoGP e tennis. Il calcio torna il 22 agosto con le partite di Serie A in diretta, mentre le Coppe Europee cominciano il 12 agosto con la Supercoppa UEFA tra PSG e Aston Villa. La programmazione si sviluppa senza pause, offrendo copertura continua degli eventi sportivi principali.