Sky Sport svela la nuova stagione 2026-2027 | oltre 15.000 ore live tra calcio F1 e tennis

Da digital-news.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky Sport annuncia che nella stagione 2026-2027 trasmetterà più di 15.000 ore di programmazione live, coprendo circa 3.000 eventi tra calcio, Formula 1, MotoGP e tennis, oltre alle competizioni delle Coppe Europee.

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Sky presenta la stagione sportiva 2026-2027 con oltre 15.000 ore di diretta,  3.000 eventi, calcio, Formula 1, MotoGP, tennis e le Coppe Europee.  LA NUOVA STAGIONE NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY - Su Sky e in streaming su NOW i grandi eventi sportivi senza interruzioni: l’Estate Italiana continua a regalare emozioni, in attesa della nuova stagione che porterà oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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