f1 2026 diretta esclusiva gran premio miami sky sport now sprint live anche tv8

Il fine settimana di Formula 1 negli Stati Uniti prevede la copertura in diretta su Sky, NOW e TV8, con eventi che includono le qualifiche, il gara e la Sprint. La gara del Gran Premio Miami sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, mentre la Sprint sarà visibile anche in diretta su TV8. Sono previsti diversi orari per le sessioni, che si svolgeranno nel corso del weekend.

Weekend di Formula 1 negli USA con Sprint, qualifiche e garadiretta su Sky - NOW - TV8 con tutti gli orari. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in streaming su NOW, con la ripartenza della F1, la WorldSBK, il GTWC e le produzioni originali di Sky Sport. F1 A MIAMI –La F1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell’anno con il format della Sprint al sabato tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si partegiovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì la prima sessione di prove libere inizia alle 18,mentre alle 22.🔗 Leggi su Digital-news.it

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