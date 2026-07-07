Sky Sport annuncia l'inizio della stagione 2026-27 con oltre 15.000 ore di diretta, includendo più eventi sportivi, storie e spettacoli. La programmazione si concentra su un’offerta ampliata rispetto all’anno precedente, puntando a coinvolgere gli spettatori con contenuti vari e più ricchi. La strategia mira a rafforzare la presenza nel settore sportivo e di intrattenimento, senza specificare dettagli su singoli eventi o partnership.

Non è soltanto un palinsesto, ma una dichiarazione d'intenti. Sky Sport apre la stagione 2026-27 alzando ulteriormente l'asticella: oltre 15.000 ore di diretta, più di 3.000 eventi live e un'offerta che attraversa ogni disciplina, dal calcio ai motori, dal tennis al basket, fino a volley, rugby, atletica, golf e vela. L'obiettivo è chiaro: confermarsi la vera Casa dello Sport. Il calcio resta il perno dell'offerta. Si parte con le amichevoli estive delle big italiane e la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, antipasto di una stagione che porterà oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta. Le Coppe Europee rimangono il fiore all'occhiello: 185 gare di Champions League su 203 in esclusiva, oltre a tutta Europa League e Conference League. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sky rilancia la sfida: più sport, più storie, più spettacolo. La nuova stagione parte all'attacco

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