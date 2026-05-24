Pedaliamo Sicuri la consigliera regionale Parente rilancia gli sport minori Meritano più attenzione e sostegno

Notizia in breve

La consigliera regionale Parente ha promosso una giornata dedicata agli sport minori, sottolineando la necessità di maggiori risorse e attenzione. L’evento ha coinvolto attività sportive, sicurezza sulle strade e iniziative per la crescita educativa dei giovani. È stata evidenziata l’importanza di sostenere discipline meno popolari, considerandole strumenti di sviluppo e integrazione. La giornata ha visto partecipazione di atleti e rappresentanti delle istituzioni, con focus sulla sicurezza e sulla promozione dello sport tra i più giovani.