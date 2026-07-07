Sky presenta la nuova stagione | più sport serie originali e intrattenimento

Da 361magazine.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky ha annunciato il palinsesto per la stagione 2026-2027, con un’offerta ampliata che comprende più sport, serie originali, film, documentari e programmi di intrattenimento. La programmazione sarà accessibile sia tramite il servizio satellitare che in streaming su NOW. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulle date di lancio. La nuova stagione include una varietà di generi e produzioni, senza modifiche rispetto alla precedente, secondo le comunicazioni ufficiali.

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L’offerta della nuova stagione. Sky ha svelato la sua nuova offerta per la stagione 2026-2027, confermando un palinsesto ancora più ricco tra sport, serie TV, cinema, intrattenimento, documentari e informazione, disponibile su Sky e in streaming su NOW. Sul fronte sportivo, la “Casa dello Sport” proporrà oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000 eventi live. Grande spazio al calcio con UEFA Champions League, Europa League e Conference League, Serie A, Serie C, Premier League e Bundesliga, oltre alla Supercoppa Europea e alle principali amichevoli estive. Confermata anche un’ampia copertura di tennis, Formula 1, MotoGP, basket, volley, rugby, atletica, golf e numerosi altri eventi internazionali, tra cui il Mondiale femminile di basket e gli Europei di diverse discipline. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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