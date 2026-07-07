Sky presenta la nuova stagione di sport | Champions tennis da record e Antonelli nuovo ambassador

Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Federica Masolin annunciava la nuova stagione sportiva di Sky, mentre sul Campo 1 di Wimbledon, Jannik Sinner entrava in campo per affrontare il tedesco Struff. La presentazione includeva anche la conferma della partecipazione alla Champions e il tennis da record. Antonelli è stato nominato nuovo ambassador del canale sportivo.

Mentre Federica Masolin prendeva parola al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Jannik Sinner faceva il suo ingresso sul Campo 1 di Wimbledon per sfidare il tedesco Struff. E proprio dall’All England Club di Londra arriva la copertina per la presentazione della ‘Casa dello Sport’ di Sky: “La prima settimana di Wimbledon è stata la più vista di sempre: 45% in più dello scorso anno, che a sua volta era stata record”, racconta Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia. Fa da eco il direttore Federico Ferri: “Finora a Wimbledon non c’è stato un singolo giorno senza italiani in campo: Sinner, Cobolli, Paolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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