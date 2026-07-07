Sky Sport trasmetterà in esclusiva 185 partite di UEFA Champions League, parte delle 203 totali stagionali, fino al 2031. La programmazione comprende anche l’intera UEFA Europa League e UEFA Conference League. La stagione vedrà il ritorno di partite di calcio europeo, con la copertura completa di queste competizioni. La programmazione si concentra principalmente sul calcio, con anche approfondimenti su tennis e Formula 1.

Il calcio è al centro della programmazione. Tornano le competizioni europee che resteranno su Sky fino al 2031, con 185 delle 203 partite stagionali di UEFA Champions League trasmesse in esclusiva, oltre all’esclusiva completa di UEFA Europa League e UEFA Conference League. La nuova stagione porterà anche un rinnovamento del racconto editoriale. In attesa dell’inizio dei campionati, il mese di luglio sarà caratterizzato dalle tradizionali amichevoli estive, mentre ad agosto spazio alla Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Il tennis farà la sua parte con gli occhi puntati su Jannik Sinner e gli altri giovani protagonisti del nostro tennis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La nuova stagione di Sky Sport: la Sampdoria di Vialli e Mancini, il tennis con Sinner e la F1 di Antonelli

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La nuova stagione nella Casa dello Sport di Sky #SkySport x.com

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