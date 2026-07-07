Sky ha annunciato il palinsesto 2026-27, includendo programmi come X Factor, serie originali, documentari, vodcast e produzioni legate a Gucci e Nord Sud Ovest Est. La stagione copre sport, intrattenimento, cinema e contenuti culturali, offrendo una vasta gamma di generi e formati. La programmazione comprende anche show dedicati al mondo della moda e approfondimenti su tematiche sociali. La presentazione anticipa una stagione ricca di novità e produzioni diversificate.

Dallo sport agli show, dalle serie originali al cinema, fino ai documentari e ai vodcast. Sky ha presentato la stagione 2026-27 con un’offerta ancora più trasversale e ricca di novità che include i pesi massimi della piattaforma, da X Factor a MasterChef Italia, da 4 Hotel a Pechino Express, ma punta anche su nuovi format, produzioni originali e grandi eventi live. Sport, intrattenimento, serie tv, cinema, documentari e notizie: ecco tutte le anticipazioni del gruppo Sky, incluso Tv8 in chiaro, per la stagione 2026-27. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market La stagione degli show riparte su Sky Uno con alcuni dei titoli più famosi della piattaforma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sky presenta il palinsesto 2026-27: da X Factor a Gucci e Nord Sud Ovest Est

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