In arrivo su Sky e in streaming su Now ‘Nord Sud Ovest Est’, la seconda stagione della serie sugli 883. Le date sono state annunciate oggi da parte dell’emittente. Nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, ci saranno ancora una volta Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, a raccontare l’esplosivo 1993 del duo, tra nuovo album, concerti e nuovi amori. ‘Nord Sud Ovest Est’ è una dramedy Sky Original di Sydney Sibilia targata Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Quando esce la seconda serie sugli 883. La seconda stagione della serie sugli 883, ‘Nord Sud Ovest Est’, sarà in onda dal 9 ottobre 2026 su Sky e in streaming su Now. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sky, arriva ‘Nord Sud Ovest Est’: la seconda stagione della serie sugli 883

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