di Tiziana Petrelli Alla fine "Calciomercato l’Originale" si farà. Fano ha salvato la trasmissione di Sky Sport, che dal 13 al 17 luglio tornerà per il quarto anno consecutivo nella ex chiesa di San Francesco. La cifra, però, colpisce: 147.620 euro totali sborsati dal Comune. E qualche borbottio, tra chi organizza eventi in città, lo ha già acceso. Perché Sky costa quasi quanto il Carnevale, che riceve un contributo di 150mila euro, e più di Passaggi Festival, Fano Jazz e Fano dei Cesari, sostenuti rispettivamente con 120mila, 115mila e 95mila euro. Lo scorso anno la Regione Marche aveva contribuito con circa 80mila euro più Iva, ovvero 97.600 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sky Calciomercato torna in città. Ma ci costerà quanto il Carnevale

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