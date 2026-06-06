Benzina e diesel | quanto ci costerà il pieno dal 7 giugno tra taglio delle accise e bonus di 100 euro

Il taglio delle accise sui carburanti, deciso dal governo, scadrà a mezzanotte tra il 6 e il 7 giugno 2026. Da quella data, i prezzi di benzina e diesel torneranno ai livelli precedenti. Si attende un aumento dei costi per il pieno, che potrebbe incidere maggiormente su famiglie e autotrasportatori. Al momento, il bonus di 100 euro non sarà più applicabile. La fine dello sconto si tradurrà in una variazione immediata sui prezzi di vendita.

Mancano poche ore alla scadenza del taglio delle accise sui carburanti: lo sconto deciso dal governo Meloni scade infatti alla mezzanotte di oggi, tra sabato 6 e domenica 7 giugno 2026. La sforbiciata per benzina e gasolio - come illustrato dai colleghi di Today.it - è stata prorogata per tre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Prezzi di benzina e diesel in aumento: perché costano sempre di più

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