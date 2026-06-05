Benzina e diesel | quanto ci costerà il pieno dell' auto da domenica 7 giugno tra taglio delle accise e bonus di 100 euro

A partire da domenica 7 giugno, il prezzo di benzina e diesel tornerà ai livelli precedenti dopo la fine dello sconto sulle accise, che scade a mezzanotte di sabato 6 giugno. Il governo aveva introdotto un bonus di 100 euro e uno sconto temporaneo sui carburanti, che termineranno con questa data. La fine delle agevolazioni farà aumentare i costi per i conducenti che fanno rifornimento.

Manca una manciata di ore alla scadenza del taglio delle accise sui carburanti: lo sconto deciso dal governo Meloni scade infatti a mezzanotte di sabato 6 giugno 2026. La sforbiciata per benzina e gasolio è stata prorogata per tre volte dopo il primo decreto legge del 18 marzo: l'ultima proroga. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ufficiale Decreto carburanti BONUS BENZINA e DIESEL con Taglio Accise per TUTTI Social Card ADDIO

Notizie e thread social correlati

Carburanti, taglio delle accise prorogato fino al 6 giugno: quanto costano benzina e dieselIl Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che proroga fino al 6 giugno 2026 il taglio delle accise sui carburanti, inclusi...

Un pieno a 119 euro: quanto costerebbero diesel e benzina senza il taglio alle accise (e il confronto impietoso con un anno fa)Il costo di un pieno di carburante ha raggiunto i 119 euro, con differenze evidenti tra benzina e diesel.

Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Taglio accise verso l’addio? Ecco quanto potrebbero costare benzina e diesel; Prezzi carburanti in calo: quanto costano oggi benzina e gasolio | Quattroruote.it; Caro carburanti, il 6 giugno finisce il bonus: cosa succederà dopo?.

Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e diesel x.com

Taglio accise verso scadenza, quanto costerebbero benzina e diesel senza proroga?Leggi su Sky TG24 l'articolo Taglio accise verso scadenza, quanto costerebbero benzina e diesel senza proroga? tg24.sky.it

Prezzo benzina e diesel, quanto costerà il pieno dal 7 giugno senza il taglio alle accise? Cosa sono le accise mobili?Da domenica 7 giugno tornerebbero le aliquote normali con un aumento sui prezzi alla pompa di circa 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Un pieno di verde (50 ... corriere.it