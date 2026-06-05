Benzina e diesel | quanto ci costerà il pieno dell' auto da domenica 7 giugno tra taglio delle accise e bonus di 100 euro

Da today.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da domenica 7 giugno, il prezzo di benzina e diesel tornerà ai livelli precedenti dopo la fine dello sconto sulle accise, che scade a mezzanotte di sabato 6 giugno. Il governo aveva introdotto un bonus di 100 euro e uno sconto temporaneo sui carburanti, che termineranno con questa data. La fine delle agevolazioni farà aumentare i costi per i conducenti che fanno rifornimento.

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Manca una manciata di ore alla scadenza del taglio delle accise sui carburanti: lo sconto deciso dal governo Meloni scade infatti a mezzanotte di sabato 6 giugno 2026. La sforbiciata per benzina e gasolio è stata prorogata per tre volte dopo il primo decreto legge del 18 marzo: l'ultima proroga. 🔗 Leggi su Today.it

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