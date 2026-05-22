Gli ultimi episodi di Rosa Elettrica sono in onda su Sky e NOW, portando a conclusione la vicenda tra Rosa e Cocìss, che affrontano il clan Incantalupo. La serie Sky Original si avvicina alla fine con un episodio ricco di tensione, in cui i protagonisti si scontrano con il gruppo criminale. La narrazione si concentra sulle azioni di Rosa e Cocìss, mentre si avvicinano al confronto finale con i membri del clan. La serie ha tenuto gli spettatori con un intreccio di eventi e colpi di scena.

Ultimi episodi di Rosa Elettrica su Sky e NOW: Rosa e Cocìss contro il clan Incantalupo in un epilogo ad alta tensione firmato Sky Original. Tra verità nascoste, alleanze spezzate e scelte senza ritorno, Rosa e Cocìss sono costretti a giocarsi tutto nella caccia a Incantalupo. Epilogo intenso e carico di suspense, dal 22 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per Rosa Elettrica, il thriller on-the-run Sky Original con Maria Chiara Giannetta e con co-protagonista Francesco Di Napoli. Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini)... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rosa Elettrica, episodi finali su Sky e NOW: caccia a Incantalupo nel thriller Sky Original

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