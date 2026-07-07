Sky | 3000 eventi sportivi e Antonelli come testimonial La nuova stagione

Sky annuncia il coinvolgimento di Kimi Antonelli come volto della prossima campagna pubblicitaria dedicata alla stagione sportiva. Il pilota, che ha vinto cinque Gran Premi consecutivi in Formula 1 questa stagione, sarà presente nelle comunicazioni a partire da fine agosto, affiancato dall’ex calciatore. La piattaforma trasmetterà oltre 3.000 eventi sportivi durante l’anno.

Milano, 7 luglio 2026 – Sky punta su un volto familiare come quello di Kimi Antonelli per lanciare una stagione di sport. Il bolognese, vincitore in questa stagione di 5 Gran Premi consecutivi in Formula 1, sarà il nuovo testimonial Sky a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto, al fianco di Alessandro Del Piero. In occasione della presentazione dei palinsesti, Sky ha svelato oggi un video teaser con protagonisti i due campioni. Il teaser, diffuso anche sui profili social Sky, è ambientato nell’ormai celebre condominio e mostra l’arrivo di un nuovo inquilino davvero speciale: Kimi Antonelli, che viene accolto dal “vicino” Del Piero mentre sta disfacendo gli scatoloni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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