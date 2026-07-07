Kimi Antonelli nuovo testimonial Sky Sport | al via la campagna con Del Piero
Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, è diventato nuovo testimonial di Sky Sport. La campagna pubblicitaria vede Antonelli affiancare l'ex calciatore Alessandro Del Piero. La collaborazione è stata annunciata da Sky, che ha scelto il pilota bolognese per rappresentare il marchio nelle sue iniziative promozionali. La campagna include materiale pubblicitario e contenuti digitali, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.
Il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli entra nella squadra Sky come nuovo testimonial al fianco di Alessandro Del Piero. Il pilota bolognese, leader del Mondiale di Formula 1 e vincitore di 5 Gran Premi in questa stagione, Andrea Kimi Antonelli, sarà il nuovo testimonial Sky a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto, al fianco di Alessandro Del Piero. In occasione della presentazione dei palinsesti. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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Kimi Antonelli Testimonial Sky: nuovo Inquilino nel Condominio di Del Piero
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