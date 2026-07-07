Kimi Antonelli nuovo testimonial Sky Sport | al via la campagna con Del Piero

Notizia in breve

Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, è diventato nuovo testimonial di Sky Sport. La campagna pubblicitaria vede Antonelli affiancare l'ex calciatore Alessandro Del Piero. La collaborazione è stata annunciata da Sky, che ha scelto il pilota bolognese per rappresentare il marchio nelle sue iniziative promozionali. La campagna include materiale pubblicitario e contenuti digitali, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.