Federico Ferri | La nuova stagione Sky Sport | coppe tennis Originals e Kimi Antonelli

Da digital-news.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky Sport annuncia una nuova stagione con diverse novità. Tra queste ci sono le coppe europee, le amichevoli estive e un documentario dedicato a Boniperti. Inoltre, debutta in televisione Kimi Antonelli, mentre il canale si arricchisce di nuovi contenuti Originals. La programmazione comprende anche eventi di tennis e altre iniziative legate allo sport, confermando l’offerta variegata e in continua evoluzione della piattaforma.

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Dalle coppe europee alle amichevoli estive, fino al documentario su Boniperti e al debutto tv di Kimi Antonelli: tutte le novità Sky Sport. Entrare nella Casa dello Sport di Sky significa immergersi in un ecosistema dove la narrazione si fonde con la cultura e l’innovazione tecnologica. Al timone di questa imponente macchina editoriale c'è il direttore Federico Ferri che analizza i numeri record, le strategie per le coppe. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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