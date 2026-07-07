Federico Ferri | La nuova stagione Sky Sport | coppe tennis Originals e Kimi Antonelli

Notizia in breve

Sky Sport annuncia una nuova stagione con diverse novità. Tra queste ci sono le coppe europee, le amichevoli estive e un documentario dedicato a Boniperti. Inoltre, debutta in televisione Kimi Antonelli, mentre il canale si arricchisce di nuovi contenuti Originals. La programmazione comprende anche eventi di tennis e altre iniziative legate allo sport, confermando l’offerta variegata e in continua evoluzione della piattaforma.