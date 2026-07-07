Sky ha annunciato il palinsesto per il biennio 2026-2027, con una vasta offerta di contenuti. La programmazione include nuove serie originali italiane, eventi sportivi, programmi di intrattenimento e film. Le piattaforme digitali e televisive saranno aggiornate con produzioni inedite, puntando su un’offerta diversificata e di ampio respiro. La stagione prevede anche l’introduzione di show e produzioni cinematografiche, senza specificare date di lancio o dettagli sui titoli.

Sky presenta il palinsesto 2026-2027 con una stagione ricca di novità straordinarie su tutte le piattaforme. Le attese serie originali italiane come Nord Sud Ovest Est sugli 883, Gucci Fine dei Giochi, Quelli della Mala e Fuori Menù si affiancano alle grandi produzioni HBO come The Last of Us, The White Lotus e il ritorno di Catherine Zeta-Jones in Kill Jackie. Debutta inoltre il primo medical drama italiano Codice Nero con Lino. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Sky 2026-2027: Palinsesto Esplosivo con Serie, Sport, Show e Cinema

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