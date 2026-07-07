SKY WHAT’S NEXT 2026 2027 | Serie originali grandi show e tutto lo sport in esclusiva

Sky ha annunciato i palinsesti ufficiali per il biennio 2026-2027, evidenziando l’arrivo di nuove serie originali, grandi show e la trasmissione esclusiva di tutto lo sport. La compagnia punta a rafforzare la sua offerta attraverso un’ampia gamma di contenuti e un approccio crossmediale, coinvolgendo anche il servizio di streaming NOW. La presentazione si inserisce in un periodo di trasformazione del mercato dell’intrattenimento in Italia, caratterizzato da un’intensa competizione tra piattaforme.

Il mercato dell’intrattenimento radiotelevisivo e dello streaming in Italia si appresta a vivere una stagione di profonda trasformazione. Con il brand dell’innovazione e della narrazione crossmediale, Sky e il suo servizio streaming NOW svelano i palinsesti ufficiali per il biennio 20262027. Un’offerta editoriale massiccia, che fa leva sulla forza indiscutibile delle produzioni Sky Original, sull’esclusiva dello sport live d’eccellenza, sul grande cinema internazionale e su una decisa espansione dell’offerta free-to-air su TV8 e delle piattaforme multipiattaforma come i videopodcast. Lo Sport su Sky e NOW: “La Casa dello Sport” ai Massimi Livelli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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