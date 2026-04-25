Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 34a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 34esima giornata di Serie A 202526 si gioca sabato 25 aprile, con alcune partite trasmesse in diretta su Sky Sport e Now. La giornata inizia alle 20:45 e coinvolge diverse squadre in campo, con telecronisti dedicati che commenteranno gli incontri. Le partite sono visibili su più canali e piattaforme, offrendo agli spettatori una copertura completa degli eventi in programma.

Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA - Da venerdì 24 a lunedì 27 aprile appuntamento con la trentaquattresima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Verona-Lecce su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alle 18 la sfida Torino-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Lazio-Udinese,su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.🔗 Leggi su Digital-news.it

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