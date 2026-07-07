A Damasco si sono sentite esplosioni vicino all’hotel dove soggiorna il presidente francese durante una visita ufficiale. Le cause delle detonazioni non sono ancora chiare. Nessuna informazione immediata su eventuali danni o feriti. La zona intorno all’hotel è stata isolata, mentre le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali. La notizia si è diffusa rapidamente tra i media locali.

Damasco, 7 lug. (Adnkronos) - Si sono udite delle esplosioni per cause ancora ignote a Damasco, nei pressi dell'hotel dove alloggia il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Siria. Lo riportano i media israeliani citando la Reuters, a cui una fonte della sicurezza del Paese ha dichiarato che le detonazioni sono state causate da ordigni esplosivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Siria: media, 'esplosioni vicino l'hotel dove alloggia Macron'**

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