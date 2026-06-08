Hotel vicino allo Stadio Maradona Napoli | dove dormire per la partita

Da spazionapoli.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un hotel situato vicino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è tra le opzioni più pratiche per chi assiste a una partita. La struttura si trova a Fuorigotta e offre sistemazioni come hotel, B&B e appartamenti. Sono disponibili dettagli sui prezzi, le distanze e consigli pratici per il giorno dell’evento. La posizione permette di raggiungere facilmente lo stadio, facilitando l’afflusso dei tifosi prima e dopo la partita.

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Le migliori strutture dove dormire vicino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: hotel, B&B e appartamenti a Fuorigrotta e dintorni, con prezzi, distanze e consigli pratici per il giorno della partita. Stai pianificando una trasferta a Napoli per seguire il Napoli? Scegliere dove dormire vicino allo stadio è fondamentale per vivere l’esperienza al meglio: evitare traffico, raggiungere l’impianto comodamente e goderti la città senza stress. Lo Stadio Diego Armando Maradona si trova nel quartiere di Fuorigrotta, nell’area occidentale di Napoli, facilmente raggiungibile con la metropolitana linea 2 (fermata Campi Flegrei) e linea 6 (fermata Mostra). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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