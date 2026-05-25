Caos Milan | striscione della Curva Sud davanti all’hotel dove alloggia Gerry Cardinale

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di tifosi ha esposto uno striscione davanti all’hotel dove soggiorna il rappresentante della società calcistica. La protesta è avvenuta ieri sera, dopo che la squadra aveva concluso la partita con il Cagliari senza ottenere la qualificazione alla Champions League. La scena si è verificata nel centro di Milano, coinvolgendo i sostenitori della curva sud, che hanno manifestato in modo visibile la loro insoddisfazione.

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Milano, 25 maggio 2026 – La rabbia era già esplosa ieri sera, nei minuti finali, quando è parso chiaro che i rossoneri non sarebbero riusciti nemmeno a pareggiare il match con il Cagliari, mancando clamorosamente la qualificazione alla Champions League. Ragazze e ragazzi della Curva Sud hanno scandito cori e slogan contro la società, a partire dal proprietario Gerry Cardinale, ma anche contro i giocatori. Lo stesso hanno fatto i tifosi presenti in altri ospiti, alcuni dei quali hanno raggiunto la tribuna d’onore per mostrare con chiarezza la loro rabbia all’uomo d’affari americano e al suo entourage. Una protesta tutto sommato composta, nonostante la misura fosse abbondantemente colma, avendo il Milan “bucato” l’obiettivo minimo di stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milan: la protesta dei tifosi della Curva Sud

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