Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato alcuni rappresentanti della società civile siriana a Damasco, segnando la prima visita di un leader occidentale di rilievo nel paese dal 2024. L’arrivo del capo dell’Eliseo è avvenuto in un momento di tensione crescente tra Francia e Siria. La visita si è concentrata su incontri con esponenti civili, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati o sui risultati ottenuti.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato alcuni esponenti della società civile siriana a Damasco, in Siria L’arrivo del capo dell’ Eliseo segna la prima visita di un leader occidentale di rilievo dal rovesciamento di Bashar al-Assad nel 2024. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era recato in Siria ad aprile, ma Macron è il primo leader dell’ Europa occidentale o del Nord America a farlo. Successivamente il presidente francese si recherà ad Ankara, in Turchia, per il vertice della Nato, dove è prevista anche la partecipazione del presidente siriano Ahmad al-Sharaa, che incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, Macron incontra esponenti della società civile siriana a Damasco

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