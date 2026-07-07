Dopo due esplosioni avvenute nel centro di Damasco, vicino all’hotel Four Seasons, il presidente francese è stato confermato al sicuro e in buona salute. L’incidente ha causato 18 feriti, tra cui quattro agenti di polizia, e si è verificato mentre Macron proseguiva la sua visita in Siria. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle cause o sui responsabili dell’attacco.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron è “al sicuro” e “sano e salvo”, dopo le due esplosioni nel centro di Damasco, nei pressi dell’hotel Four Seasons dove aveva trascorso la notte. Lo riferisce l’Eliseo sottolineando che Macron continua la sua visita. Ma il bilancio ufficiale al momento conta 18 feriti, inclusi 4 agenti di Polizia. Lo riferisce l’agenzia ufficiale siriana Sana. Al momento delle detonazioni il presidente francese aveva già lasciato l’hotel per recarsi al palazzo presidenziale, dove è in corso l’incontro con l’omologo siriano Ahmed al-Sharaa. Secondo fonti siriane si tratterebbe di ordigni improvvisati e le forze di sicurezza sono alla ricerca dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni a Damasco, Macron è “sano e salvo” e prosegue la visita in Siria: 18 feriti, inclusi 4 poliziotti

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