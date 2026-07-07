Due esplosioni si sono verificate nel centro di Damasco vicino all’hotel Four Seasons, dove il presidente francese aveva passato la notte. Successivamente è stato confermato che Macron è “sano e salvo”. La visita del presidente francese in Siria prosegue senza interruzioni. Non sono stati forniti dettagli sulle cause delle esplosioni né su eventuali feriti o danni. La sicurezza dell'area è stata rafforzata nelle ore successive.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron “è sano e salvo” dopo le due esplosioni che si sono verificate nel centro di Damasco, nei pressi dell’hotel Four Seasons dove aveva trascorso la notte. Lo riferisce l’Eliseo sottolineando che Macron continua la sua visita. Il presidente francese aveva già lasciato l’hotel per recarsi al palazzo presidenziale, dove sta incontrando il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa. Fonti siriane riferiscono che gli ordigni esplosivi detonati, nei pressi dell’hotel dove alloggiava il presidente, erano improvvisati e le forze di sicurezza sono alla ricerca dei responsabili. Secondo una fonte che ha parlato con l’Afp, un ordigno è esploso in un cestino dei rifiuti e un altro all’interno di un veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni a Damasco, Macron è “sano e salvo”: prosegue la visita in Siria del presidente francese

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