Siria esplosioni a Damasco durante visita Macron | schierate le forze di sicurezza

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono almeno 18 i feriti nelle esplosioni che hanno scosso Damasco, capitale della Siria, durante una visita del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha riferito il ministero dell’Interno siriano. Tra i feriti ci sono 4 agenti di polizia. In strada schierate le forze di sicurezza. L’Eliseo ha riferito che il presidente francese sta bene e che la sua visita a Damasco prosegue. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Siria,due ordigni scoppiano a Damasco durante la visita di Macron L'Eliseo:Il presidente è al sicuro

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