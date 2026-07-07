Siria esplosioni a Damasco durante visita Macron | schierate le forze di sicurezza
Sono almeno 18 i feriti nelle esplosioni che hanno scosso Damasco, capitale della Siria, durante una visita del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha riferito il ministero dell’Interno siriano. Tra i feriti ci sono 4 agenti di polizia. In strada schierate le forze di sicurezza. L’Eliseo ha riferito che il presidente francese sta bene e che la sua visita a Damasco prosegue. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Siria,due ordigni scoppiano a Damasco durante la visita di Macron L'Eliseo:Il presidente è al sicuro
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