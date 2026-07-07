Durante la visita ufficiale del presidente francese a Damasco, sono state udite esplosioni nel centro della capitale. Le detonazioni sono avvenute a pochi metri dal presidente, che si trovava in quel momento in un'area vicina. L’Eliseo ha confermato che Macron è al sicuro e che la visita continua come programmato. Non sono stati riportati feriti o danni gravi.

Ordigni esplosi nel cuore di Damasco, a pochi metri dal presidente francese Macron in visita ufficiale. L’Eliseo precisa: Macron è al sicuro e la missione prosegue. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Siria, esplosioni a Damasco durante la visita di Macron

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Esplosioni a Damasco, Macron è “sano e salvo”: prosegue la visita in Siria del presidente franceseDue esplosioni si sono verificate nel centro di Damasco vicino all’hotel Four Seasons, dove il presidente francese aveva passato la notte.

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