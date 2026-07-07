A Damasco, almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attentato che ha coinvolto due esplosioni vicino a un hotel. L'edificio si trova nel centro della capitale, dove il presidente francese aveva soggiornato durante la sua visita ufficiale. L’attentato si è verificato mentre Macron era presente nel paese. Non sono stati resi noti dettagli sui responsabili dell’attacco.

Almeno 18 persone sono rimaste ferite oggi a Damasco a seguito dell’esplosione di due bombe, piazzate vicino a un hotel della capitale, dove il presidente della Francia, Emmanuel Macron, aveva trascorso la notte nel secondo giorno della sua visita ufficiale in Siria. La notizia è stata confermata dal ministero dell’Interno siriano all’agenzia di stampa ufficiale locale Sana, secondo cui tra i feriti dell’attentato condotto vicino alla sede del ministero del Turismo a Damasco figurano anche quattro agenti di polizia. L’inquilino dell’Eliseo aveva invece già lasciato l’albergo per recarsi al palazzo presidenziale, dove ha incontrato il nuovo leader siriano Ahmed al-Sharaa, quando sono esplosi i due ordigni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Siria: 18 feriti in un attentato a Damasco durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron

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