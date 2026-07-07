sinner trionfa su struff in tre set e raggiunge la semifinale di wimbledon

Jannik Sinner ha vinto contro Jan-Lennard Struff in tre set e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha ottenuto il passaggio del turno nel torneo inglese. La sfida si è svolta a Londra e ha visto Sinner prevalere sull’avversario tedesco. Con questo risultato, Sinner prosegue la sua corsa nel torneo di Wimbledon.

Jannik Sinner Avanza in Semifinale a Wimbledon 2026. LONDRA (INGHILTERRA) – Jannik Sinner continua a stupire il pubblico di Wimbledon 2026, volando in semifinale dopo aver sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff in un’emozionante partita. Il match, che si è giocato presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si è concluso con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3, con Sinner che ha impiegato due ore e 34 minuti per avere la meglio sul suo avversario. Questo trionfo rappresenta la terza semifinale a Wimbledon per il numero uno del mondo, già campione nel 2023 e 2025. Con questo risultato, Sinner ha raggiunto anche la decima semifinale nel circuito Slam, pareggiando i leggendari John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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SINNER a WIMBLEDON vince ancora in tre set, ma ora vuole di più

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