Sinner trionfa su Struff in tre set e raggiunge la semifinale di Wimbledon

Da napolipiu.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto contro Jan-Lennard Struff in tre set e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha ottenuto il passaggio del turno nel torneo inglese. La sfida si è svolta a Londra e ha visto Sinner prevalere sull’avversario tedesco. Con questo risultato, Sinner prosegue la sua corsa nel torneo di Wimbledon.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner Avanza in Semifinale a Wimbledon 2026. LONDRA (INGHILTERRA) – Jannik Sinner continua a stupire il pubblico di Wimbledon 2026, volando in semifinale dopo aver sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff in un’emozionante partita. Il match, che si è giocato presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si è concluso con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3, con Sinner che ha impiegato due ore e 34 minuti per avere la meglio sul suo avversario. Questo trionfo rappresenta la terza semifinale a Wimbledon per il numero uno del mondo, già campione nel 2023 e 2025. Con questo risultato, Sinner ha raggiunto anche la decima semifinale nel circuito Slam, pareggiando i leggendari John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner trionfa su struff in tre set e raggiunge la semifinale di wimbledon
© Napolipiu.com - Sinner trionfa su Struff in tre set e raggiunge la semifinale di Wimbledon.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER a WIMBLEDON vince ancora in tre set, ma ora vuole di più

Video SINNER a WIMBLEDON vince ancora in tre set, ma ora vuole di più

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, Sinner vola in semifinale: battuto Struff in tre setJannik Sinner si è qualificato per la semifinale di Wimbledon, vincendo in tre set contro un avversario tedesco con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3.

Wimbledon, Sinner è implacabile: supera Struff in tre set e si regala la semifinaleJannik Sinner ha raggiunto la semifinale di Wimbledon battendo Struff in tre set.

Temi più discussi: Wimbledon, Sinner batte Mochizuki: ai quarti c'è Struff; Tennis, Wimbledon: Sinner vince ancora in tre set ed è ai quarti, Mochizuki ko; Jannik Sinner non si ferma: supera Mochizuki Shintaro in tre set e va ai quarti di Wimbledon 2026 · Tennis; Wimbledon, un Sinner non al meglio fa fuori Mochizuki: ora Struff.

sinner trionfa su struffSinner con il pilota automatico: Struff lotta ma va ko in 3 set, Jannik vola in semifinale a Wimbledon!LONDRA (Regno Unito di Gran Bretagna) - Dopo il successo negli ottavi contro Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, Jannik Sinner travolge anche il tedesco Jan-Lennard Struff, che aveva ... tuttosport.com

sinner trionfa su struffSinner-Struff 7-5 7-6 6-3 a Wimbledon, il risultato dei quarti di finale: Jannik in semifinale contro Djokovic o Auger AliassimeSinner-Struff in diretta oggi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web