Sinner-Struff highlights Wimbledon | passante di controbalzo da urlo di Jannik

Jannik Sinner ha vinto il suo match a Wimbledon in tre set contro Jan-Lennard Struff, con i punteggi di 7-5, 7-6 e 6-3, avanzando alle semifinali. Durante il match, ha eseguito un passante di controbalzo particolarmente spettacolare. La vittoria permette all'azzurro di proseguire nel torneo, con l’obiettivo di ripetere il risultato dell’anno precedente.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon, grazie alla vittoria in tre set contro Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3. L'azzurro vola in semifinale con l'obiettivo di arrivare a bissare il successo dell'anno scorso. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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