È sempre Jannik Sinner | batte Struff e raggiunge le semifinali di Wimbledon

Jannik Sinner ha vinto il match contro Jan-Lennard Struff e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, raggiungendo questo traguardo per il secondo anno consecutivo. Durante il match, il numero uno al mondo ha affrontato difficoltà contro il 36enne tedesco, che ha mantenuto il contatto grazie alle risposte di diritto. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che avanza nel torneo.

Jannik Sinner è di nuovo tra i primi quattro di Wimbledon, per il secondo anno di fila. Il numero 1 al mondo soffre contro il 36enne Jan-Lennard Struff, capace di rimanere sempre a contatto soprattutto grazie alle risposte di dritto che hanno creato non poche difficoltà all’azzurro. Alla fine però la differenza di forze e di ranking è uscita fuori: il tedesco è appena 74esimo. Nel Championship di quest’anno è stata un’autentica sorpresa, capace di battere Medvedev senza concendere neanche un set e di eliminare Hurkacz in rimonta. Archiviata la pratica Struff, ora Sinner all’orizzonte vede Novak Djokovic, sempre che il serbo riuscirà a battere il suo quarto di finale contro Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sempre più Sinner a Wimbledon, Jannik batte il talento Mochizuki e vola ai quarti con StruffJannik Sinner ha sconfitto il talento giapponese Mochizuki in tre set, avanzando ai quarti di finale di Wimbledon.

Sinner batte Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon: adesso c'è StruffJannik Sinner ha vinto il suo match ai quarti di finale di Wimbledon 2026, eliminando il qualificato Shintaro Mochizuki, che era al numero 151 del...

Temi più discussi: Sinner senza Laila Hasanovic e in difficoltà: cosa succede a Wimbledon; Italiani a Wimbledon 2026 oggi: le partite del 7 luglio · Tennis ATP e WTA; Sinner, quinta volta di fila nei quarti di Wimbledon: Oggi abbiamo alzato l’asticella; Sinner: Mamma e papà invitati nel Royal Box, ma non sono riuscito a convincerli.

#asteroide120097 L'erba del vicino è sempre più verde (se c'è Jannik) Battuto #Brooksby 3-0 in 2 ore e 14 minuti. 6-4 (37’) 6-3 (49’) 6-4 (47’) #Jannik #Sinner #Wimbledon @Wimbledon x.com

Jannik Sinner è in semifinale a WimbledonMartedì il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto in tre set (7-5, 7-6, 6-3) il tedesco Jan-Lennard Struff ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più ... ilpost.it

Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon 2026: il n°1 batte Brooksby con la miglior prestazione del suo torneo e nella giornata fin qui più caldaWIMBLEDON - Jannik Sinner supera Jenson Brooksby col punteggio di 6-4 6-3 6-4 e vola agli ottavi di finale dove troverà la sorpresa Shintaro ... eurosport.it