Sinner | Servizio migliorato? Ho avuto delle discussioni con il team ma poi

Dopo aver battuto il tedesco Struff ai quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha commentato in conferenza stampa. Ha menzionato di aver avuto discussioni con il team riguardo al servizio e ha affermato di aver lavorato per migliorarlo. Sinner non ha fornito dettagli specifici sui cambiamenti, ma ha sottolineato di aver fatto progressi. La partita si è conclusa con la vittoria dell'italiano, che ora si prepara alle semifinali del torneo.

Dopo la vittoria sul tedesco Struff ai quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sui suoi miglioramenti al servizio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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