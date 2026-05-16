L'allenatore ha dichiarato di aver avuto discussioni molto più accese in passato con Ibrahimovic. La questione riguarda le tensioni tra i due e le possibili ripercussioni sulla squadra. Il Milan si prepara a un momento di confronto interno che potrebbe influenzare il rendimento e la posizione in classifica. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di rivalità e divisioni tra i diversi gruppi all’interno del club. La discussione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

? Domande chiave Chi sono i due schieramenti che dividono il Milan?. Come influirà lo scontro Allegri-Ibrahimovic sulla classifica rossonera?. Perché la convocazione di Modric ha sorpreso tutti in conferenza?. Cosa accadrà alla gestione tecnica dopo il 25 maggio?.? In Breve Divisione interna tra il blocco Furlani-Ibrahimovic e quello Allegri-Tare. Assenze Leao, Saelemaekers ed Estupinan per la sfida contro il Genoa a Marassi. Luka Modric convocato con maschera protettiva dopo l'intervento allo zigomo di tre settimane fa. Decisioni definitive sul percorso stagionale previste dopo il 25 maggio prossimo. Massimiliano Allegri ha confermato il clima di forte tensione vissuto con Zlatan Ibrahimovic durante le recenti riunioni interne, mentre il Milan si prepara per la sfida contro il Genoa a Marassi prevista per domenica alle ore 12:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri su Ibrahimovic: ho avuto discussioni decisamente più accese

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