Allegri parla del litigio con Ibrahimovic | In 20 anni ho avuto discussioni molto peggiori
L'allenatore del Milan ha parlato della discussione avvenuta con Zlatan Ibrahimovic, affermando di aver avuto in carriera discussioni più intense e durevoli. Contestualmente, ha anticipato la partita contro il Genoa, citando alcuni dubbi sulla formazione e menzionando un colloquio recente con il presidente della società riguardo alle questioni future del club. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, mentre Allegri ha preferito minimizzare l’incidente tra i due calciatori.
Massimiliano Allegri presenta Genoa-Milan tra dubbi di formazione e tensioni societarie: il tecnico rossonero commenta anche le voci sul confronto con Zlatan Ibrahimovic, minimizzando l’accaduto e confermando un recente colloquio con Gerry Cardinale sul futuro del club. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#Allegri: Litigio con Ibra? Io sono abituato ad avere un rapporto professionale con tutti. All'interno delle riunioni, non solo quest'anno, ci sono stati dei confronti in cui si è d'accordo e non d'accordo. Ora dobbiamo solo pensare a domani. @la_rossonera x.com
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Il litigio tra Allegri e Ibrahimovi? è solo l’ultimo campanello d’allarme di una situazione tesa all’interno della società rossonera. A fine stagione, comunque finirà il campionato, qualcosa cambierà in dirigenza. E ad oggi, quello che sembra pagherà per tutti, sarà facebook
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