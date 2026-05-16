Allegri parla del litigio con Ibrahimovic | In 20 anni ho avuto discussioni molto peggiori

L'allenatore del Milan ha parlato della discussione avvenuta con Zlatan Ibrahimovic, affermando di aver avuto in carriera discussioni più intense e durevoli. Contestualmente, ha anticipato la partita contro il Genoa, citando alcuni dubbi sulla formazione e menzionando un colloquio recente con il presidente della società riguardo alle questioni future del club. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, mentre Allegri ha preferito minimizzare l’incidente tra i due calciatori.

Massimiliano Allegri presenta Genoa-Milan tra dubbi di formazione e tensioni societarie: il tecnico rossonero commenta anche le voci sul confronto con Zlatan Ibrahimovic, minimizzando l’accaduto e confermando un recente colloquio con Gerry Cardinale sul futuro del club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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