Sinner batte Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon | adesso c' è Struff

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Shintaro Mochizuki (n.151 Atp) e centra per la quinta volta in fila i quarti ai Championships. 6-3 7-6 (0) 6-3, in due ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che proseguirà con Jan-Lennard Struff (n.74 Atp) la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Il tedesco ha rimontato uno svantaggio di due set a Hubert Hurkacz per poi approfittare del ritiro del polacco per un problema alla schiena nel corso dell’ultimo parziale. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell’altoatesino, che ha incontrato e battuto il tedesco tre volte nel 2024: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Monte-Carlo e Atp 500 Halle. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Sinner vola ai quarti ma Djokovic fa paura!

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Sempre più Sinner a Wimbledon, Jannik batte il talento Mochizuki e vola ai quarti con StruffJannik Sinner ha sconfitto il talento giapponese Mochizuki in tre set, avanzando ai quarti di finale di Wimbledon.

Wimbledon, Sinner batte Mochizuki e vola ai quartiJannik Sinner ha vinto il match di Wimbledon contro il giapponese Mochizuki in tre set, con i punteggi di 6-3, 7-6, 6-3.

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