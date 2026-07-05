Sinner batte Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon | adesso c' è Struff
Jannik Sinner ha vinto il suo match ai quarti di finale di Wimbledon 2026, eliminando il qualificato Shintaro Mochizuki, che era al numero 151 del ranking ATP. Con questa vittoria, il tennista italiano raggiunge per la quinta volta consecutiva questa fase del torneo. Ora affronterà il tennista tedesco in un match che si terrà nelle prossime ore.
Jannik Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Shintaro Mochizuki (n.151 Atp) e centra per la quinta volta in fila i quarti ai Championships. 6-3 7-6 (0) 6-3, in due ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che proseguirà con Jan-Lennard Struff (n.74 Atp) la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Il tedesco ha rimontato uno svantaggio di due set a Hubert Hurkacz per poi approfittare del ritiro del polacco per un problema alla schiena nel corso dell’ultimo parziale. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell’altoatesino, che ha incontrato e battuto il tedesco tre volte nel 2024: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Monte-Carlo e Atp 500 Halle. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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