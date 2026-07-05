Sempre più Sinner a Wimbledon Jannik batte il talento Mochizuki e vola ai quarti con Struff

Jannik Sinner ha sconfitto il talento giapponese Mochizuki in tre set, avanzando ai quarti di finale di Wimbledon. La vittoria, ottenuta con parziali 6-4, 6-2, 7-5, permette all’italiano di proseguire nel torneo, dove affronterà il tedesco Struff. La partita si è disputata sulla superficie erbosa di Londra, con Sinner che ha mostrato solidità e precisione nel gioco.

Londra, 5 luglio 2026 – L’Italia vuol mettere radici a Wimbledon dopo una notte dal sapore di quarti di finale. Inesorabile prosegue il cammino di Jannik Sinner: l’azzurro si fa apripista per gli italiani in campo domani, dopo aver evitato la trappola Mochizuki, giocatore di biliardo votato al tennis. Giapponese dal grande tocco e zero timore reverenziale mentre si appoggia alle bordate di Sinner e le fa diventare traiettorie strette e rapide. Ma la geometria e le tante discese a rete (oltre trenta quelle vincenti) non bastano contro il numero 1 al mondo quasi levato a forza dalla zona di comfort. Perché Jannik controlla già dal primo set, con un break chirugico, mentre nel secondo passa al tie brea k, lasciando a zero il giapponese dopo che il tetto del centrale si è chiuso per il buio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Wimbledon, Sinner batte Mochizuki e vola ai quartiJannik Sinner ha vinto il match di Wimbledon contro il giapponese Mochizuki in tre set, con i punteggi di 6-3, 7-6, 6-3.

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After what happened with Iga Swiatek and Jannik Sinner, when everyone criticized them for being too soft toward the stars, they wanted to prove their power over me. And they proved it. - in un'intervista con il Czech iSport, Marketa Vondrousova presenta il su reddit

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