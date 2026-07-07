A Jannik bastano 3 set per battere il tedesco numero 74 al mondo. In attesa del vincente tra Djokovic e Auger-Aliassime per scopire il prossimo avversario dell'altoatesino Jannik Sinner per la terza volta in carriera è in semifinale aWimbledon: battuto sul Court 1 il tedesco Jan-Lennard Struff, n.74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco.Partita risoluta, sempre bravo al servizio che l’ha aiutato nei momenti di maggiore stress del match, in cui ha sempre alzato il livello. Venerdì il campione in carica affronterà nella sua 10^ semifinale Slam il vincente di Djokovic-Auger Aliassime. Un primo set senza esclusione di colpi tra Sinner e Struff. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Ildifforme.it - Sinner è in semifinale a Wimbledon: archiviato Struff 7-5, 7-6, 6-3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sinner batte Struff e va in semifinale a WimbledonJannik Sinner ha vinto contro Jan Struff con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3, qualificandosi per le semifinali di Wimbledon.

Sinner, Struff è una pura formalità: terza semifinale a WimbledonJannik Sinner ha raggiunto la sua terza semifinale a Wimbledon, battendo in tre set Jann Lennard Struff, 36 anni, al primo quarto di uno Slam.

Temi più discussi: Wimbledon – All’Italia del tennis Sinner nei quarti non basta. Ci devono arrivare anche Cobolli e Paolini; Sinner-Struff, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Sinner supera anche l'esame di giapponese e vola ai quarti: sfiderà Struff con vista sulla semifinale con Djokovic; Jannik Sinner oggi a Wimbledon 2026 contro Jan-Lennard Struff: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP.

#Sinner in semifinale a #Wimbledon: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com

Wimbledon, Sinner è implacabile: supera Struff in tre set e si regala la semifinaleUna prova concreta e solida da parte del numero uno del mondo sempre determinante nei momenti chiave del match: 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio dei set, ecco com’è andata ... msn.com

Wimbledon: Sinner, è stata dura ma mi godo questa semifinaleE' stata molto dura con Struff, un giocatore difficile da affrontare. Lui iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a se ... ansa.it

Nonostante questa versione di lui abbia l'opportunità di vincere uno Slam, è giusto dire che il gioco complessivo di Zverev in questo momento ha effettivamente un limite inferiore rispetto a prima della caviglia? reddit