Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione alle ATP Finals di Torino con sette mesi di anticipo rispetto alla fine della stagione. La sua posizione nel ranking ATP, calcolata attraverso un algoritmo complesso, ha confermato la sua partecipazione alla manifestazione in programma a dicembre. La qualificazione è avvenuta ad aprile, ben prima che si concludesse il circuito ufficiale.

L'algoritmo complessissimo del ranking Atp non mente mai: e così Jannik Sinner si ritrova qualificato alle Atp Finals di dicembre già ad aprile, con 7 mesi d'anticipo. Incredibile, considerando che la partenza di questa stagione non è stata il massimo, con le dolorose sconfitte agli Australian Open e a Doha. Nel momento della crisi, con Carlos Alcaraz che sembrava proiettato ad allungare e blindare il suo numero 1, ecco che il fenomeno di San Candido ha compiuto un nuovo miracolo sportivo. Si è allenato duramente, ha rivisto con i coach Cahill e Vagnozzi il suo gioco, limato i difetti (pochi, pochissimi) ed esaltato le qualità (tante, tantissime).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner qualificato alle Atp Finals di Torino con 7 mesi d'anticipo

Cori e applausi per Jannik Sinner dopo la vittoria Atp Finals 2025 Torino

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