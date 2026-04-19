Sinner sei già a Torino! Finals in cassaforte con 7 mesi d’anticipo

Jannik Sinner è già a Torino, con le Finals assicurate con sette mesi di anticipo. Nel 2026, ha riconquistato la posizione di numero uno nel ranking mondiale. La sua classifica da gennaio a oggi mostra una serie di risultati che hanno contribuito a mantenere saldo il suo piazzamento in vetta. La stagione in corso si presenta come una delle più decisive per la sua carriera, con obiettivi importanti già raggiunti.

Maestro già in primavera. Con la stagione sulla terra europea appena cominciata e tre Slam ancora da giocare, novembre appare un orizzonte davvero lontanissimo. Ma Sinner, nella favolosa versione di queste ultime sei settimane, ha già allargato lo sguardo e le prospettive fin laggiù, a Torino: in pratica, a metà aprile si è già assicurato la presenza alle Atp Finals, torneo di cui è doppio campione in carica grazie ai successi del 2024 e del 2025, e sempre senza perdere neppure un set. In pratica, il giardino di casa. Ovviamente Jannik, che è primo nella Race, cioè la classifica che qualifica per il Masters e che tiene conto solo dei...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals

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