Durante i quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5. Nel corso del match, Sinner ha subito un punto ripetuto a causa di problemi tecnici, che gli hanno causato un danno durante la partita. Non sono stati riportati altri dettagli sul punteggio complessivo o sull’andamento successivo del match.

Jannik Sinner si è aggiudicato il primo set contro Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon, chiudendo i conti per 7-5 senza avere offerto un gioco spumeggiante. Il numero 1 del mondo è riuscito a limitare la verve del tedesco e a portarsi in vantaggio, mettendo pressione all’avversario per il prosieguo della partita sui sacri prati londinesi, dove si sta disputando il terzo Slam della stagione. Il teutonico ha incominciato il secondo set al servizio e si è arrivati sul 30-30 (doppio fallo, ace, lob dell’altoatesino, servizio esterno del numero 74 del ranking ATP), poi si è materializzato un episodio importante: serve& volley di Struff, Sinner risponde basso e il tedesco manda in rete la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner ‘danneggiato’ da un punto ripetuto contro Struff: cosa è successo e il punteggio esatto

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