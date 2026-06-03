Matteo Berrettini si è ritirato durante il quarto di finale di Roland Garros contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier. La partita si interrompe con un punteggio non specificato. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del ritiro. La partita era in corso quando Berrettini ha deciso di abbandonare il match.

Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del quarto di finale del Roland Garros che stava disputando contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier. Il romano ha dovuto fare i conti con un problema fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a dire addio al sogno di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, dove Arnaldi è entrato in una nuova dimensione e si è meritato la semifinale contro Flavio Cobolli (sicuramente un italiano giocherà l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione). L’azzurro è rientrato negli spogliatoi e ha ricevuto un trattamento del fisioterapista, poi ha ripreso la via del Campo Centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini si è ritirato al Roland Garros: cos’è successo e il punteggio esatto contro Arnaldi

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Berrettini si ritira dal Roland Garros per un problema alla gamba: Arnaldi in semifinale

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